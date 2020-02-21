В Луганской области 75 тыс. жителей останутся без воды из-за долгов райводоканала

Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в пятницу обесточила снабжающее водой около 75 тыс. жителей Луганской области коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" из-за 186 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию.

Об этом говорится в сообщениях ЛЭО и райводоканала, передают Українські Новини.

Обесточена основная часть Западной фильтровой станции-2, тогда как Западная фильтровая станция-1 была обесточена еще 19 декабря 2019 года.

С целью обеспечения ограниченной по графику подачи воды потребителям сотрудники райводоканала подключили технологический насосный агрегат и дополнительные источники водоснабжения.

"Ведутся переговоры с ООО "ЛЭО" по поиску путей решения вопроса погашения задолженности за потребленную электрическую энергию", - говорится в сообщении райвоканала.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря 2019 года"Луганское энергетическое объединение" обесточило часть коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", которое снабжает водой жителей на неподконтрольной Украине территории Луганской области, из-за 188 млн гривен.

Также без водоснабжения приостановила работу котельная в Лисичанске, из-за чего без отопления остались 5,2 тыс. квартир в 110 домах города, 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 3 медицинских учреждений.