Для премьера и министров установили оклад в 5 среднемесячных зарплат в экономике

Кабинет Министров установил должностной оклад премьер-министра, вице-премьеров и министров в размере 5 среднемесячных зарплат в экономике; заместителей министра, председателей областных государственных администраций, председателей Киевской и Севастопольской городских госадминистраций - в 4,5 таких зарплат.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №107 от 5 февраля, обнародованном на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Размер должностного оклада рассчитывается путем умножения среднемесячной зарплаты по видам экономической деятельности за квартал в среднем по экономике по статистическим данным на указанный коэффициент.

Пересмотр оклада осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором опубликованы статистические данные.

Ранее оклад премьер министра составлял 20 тыс. гривен, первого вице-премьера - 18 тыс. гривен, вице-премьера - 17 тыс. гривен, министров - 16 тыс. гривен, замминистра- 14 тыс. гривен.

Оклад президента остался на уровне 28 тыс. гривен.

Кроме того, постановлением предусмотрена указанным должностным лицам премия по результатам отчета о выполнении заданий программы деятельности Кабмина, устанавливаемая ежеквартально в размере должностного оклада, губернаторам - такая же премия по результатам основных показателей развития региона.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля Кабмин решил привязать зарплаты министров к средней зарплате по стране.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку разработать концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств и госкомпаний и урегулировать вопрос с премией руководству Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

В декабре 2019 года ряд министров и их замов выписали себя премии, оздоровительные и материальную помощь, и в результате зарплаты некоторых из них превысили 200 тыс. гривен.