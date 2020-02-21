В Ровенской области работники полиции продавали арестованные автомобили, предназначенные как вещдоки

В офисе полиции Ровенской области правоохранители провели обыски по делу о продаже арестованных автомобилей. Об этом передает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что работники управления полиции в Ровненской области присваивали автомобили, которые хранились на специальных площадках как вещественные доказательства и продавали их. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн гривен.

19-20 февраля ГБР провело более 30 обысков в служебных помещениях управления полиции в Ровненской области и по месту жительства причастных к противоправной деятельности. Во время обысков изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля.

Кроме того, в "Укроборонсервисе" провели обыски из-за растрат и коррупции.