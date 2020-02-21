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21 февраля 2020, пятница, 13:17 126
Силовые структуры 2020-02-21T13:17:12+02:00
Українські Новини
Большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах оказались не местными жителями

Большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах оказались не местными жителями

Ольга Фандорина
Акции протеста, Новые Санжары, эвакуация украинцев из Уханя, Массовые беспорядки

Большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах оказались не местными жителями. Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил представитель Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, сообщает издание Коло.

Часть молодых людей, которые находились в Новых Санжарах ещё перед радикальными беспорядками, подтверждали журналистам, что они не местные жители. Откуда они – не говорили. 

"Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", - сказал Сулаев.

"Большая часть задержанных – местные жители, но среди них были и приезжие. Откуда они и по какой причине приехали – разбираются следователи Нацполиции. Был виден след приезжих", – сообщил Юрий Сулаев также, не уточнив сколько именно их было.

Вместе с тем Иван Выговский, начальник областной полиции, на внеочередном заседании сессии Полтавского облсовета отметил, что все задержанные 24 человека - это местные жители. Таким образом, он фактически опроверг слова Сулаева.

"Но, сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - добавил Выговский.

Ранее спикер МВД Артем Шевченко заявил, что среди протестующих стоял стойкий перегар от местных жителей, несмотря на то, что было распоряжение закрыть все заведения, в которых был алкоголь.

"И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям", - написал он в Facebook.

Как сообщали Українські Новини, что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских.

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан

Правоохранители сообщили, что всего было задержано 24 человека, из них 17 утром и позже еще 7.

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