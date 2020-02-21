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21 февраля 2020, пятница, 11:57 79
Политика 2020-02-21T11:58:19+02:00
Українські Новини
Глава "Слуги народа" Арахамия участвовал в "Битве экстрасенсов"

Глава "Слуги народа" Арахамия участвовал в "Битве экстрасенсов"

Ольга Фандорина
Экстрасенсы, Битва экстрасенсов, Шоу, Давид Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в 19-м сезоне телешоу "Битва экстрасенсов". Видео с фрагментом выпуска на YouTube 29 июля 2019 года опубликовала участница "Битвы" Анна Арджеванидзе.

В ролике экстрасенс якобы находила среди приглашенных гостей миллионера и после 10-минутных поисков женщина указала на украинского политика Давида Арахамию, которого представили в передаче как Давида Брауна. "Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то. Я вижу вашу помощь", - обратилась участница проекта к Арахамии.

"Я основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране. Там более 400 миллионов гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно экстрасенс прав: если ты кому-то помог, а потом кто-то помог тебе... Это, видимо, какой-то закон Вселенной", - согласился Арахамия.

Существование подобных форм восприятия и способностей не имеет под собой научных доказательств.

А министр культуры Бородянский заявил, что благодаря экстрасенсам невинно осужденные люди вышли из тюрьмы.

Напомним, что ранее Арахамия проводил переговоры с полицией - "Звоните мне и мы их тра***м как следует".

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