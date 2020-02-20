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20 февраля 2020, четверг, 21:30 43
Политика мира 2020-02-20T21:31:50+02:00
Українські Новини
Союзника Трампа приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы в США

Союзника Трампа приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы в США

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Роджер Стоун, Суд над Стоуном
Роджер Стоун. Фото:Википедия
Роджер Стоун. Фото:Википедия

Бывшего союзника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, обвиняемого в предоставлении ложных показаний Конгрессу (парламенту США) по всем семи пунктам, приговорили к 40 месяцам заключения. Об этом передает издание Associated Press.

Отмечается, что изначально Министерство юстиции США, делегирующее обвинение Стоуна, требовало от 7 до 9 лет тюремного заключения.

Однако после того, как  президент Дональд Трамп 11 февраля в своем Twitter выступил в защиту своего экс-советника, глава Минюста Минюста — генеральный прокурор Уильям Барр — объявил, что снизит предварительно рекомендованный срок заключения. В ведомстве заявили, что срок в 7 лет лет является "чрезмерным и нежелательным при нынешних обстоятельствах" и может быть признан таковым в суде.

"Настоящие преступления совершала другая сторона, а им хоть бы что. Не могу допустить такую судебную ошибку", — написал президент США.

После этого, четверо прокуроров Минюста отказались вести дело Стоуна, а один из них заявил объявил об увольнении с ведомства.

Судья Эми Берман, которая выносила приговор Роджеру Стоуну 20 февраля, также отметила, что 7-9 лет заключения являются чрезмерным сроком за инкриминируемые преступления.

Адвокаты экс-советника Трампа просили условного срока ввиду того, что Стоуну 67 лет и он ранее не был судим.

Как сообщали Українські Новини, Сенат США проголосовал против обвинений, выдвинутых в отношении президента Дональда Трампа.

Также в США считают Украину невиновной в деле импичмента Трампа и хотят продолжить поддержку страны

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