Международный день родного языка и карнавал в Рио: что отмечают 21 февраля

Сегодня, 21 февраля отмечают Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. Сегодня в Бразилии в Рио де-Жанейро и Португалии стартуют знаменитые карнавалы. Неофициально можно отметить День борьбы с забывчивостью, День гомофоба, День успешной бизнес-вумен, День покупки новой зубной щетки и Хозяйственный день. По православному календарю, 21 февраля отмечается день памяти пророка Захарии Серповидця, великомученика Феодора (Феодора) Стратилата. В народе считали, что если ночью прогримело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Наши Предки также считали, чем холоднее последнее воскресенье февраля, тем теплее будет март. Именины отмечают: Савва Захар Федор Степан Прохор Макар Никифор Поликарп Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 21 февраля, в Украине днем +2...+6 градусов, ночью -2...+1 градус. На Западе и Востоке мокрый снег с дождем. Ветер 3-8 м\/с. Прогноз погоды на 21 февраля. Карта: Укргидрометцентр Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 4,54 коп. и составляет 24,4777 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 21 февраля установлен на уровне 26,4249 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп здоровья на сегодня для всех знаков зодиака.