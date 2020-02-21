Международный день родного языка и карнавал в Рио: что отмечают 21 февраля

Сегодня, 21 февраля отмечают Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода.

Сегодня в Бразилии в Рио де-Жанейро и Португалии стартуют знаменитые карнавалы.

Неофициально можно отметить День борьбы с забывчивостью, День гомофоба, День успешной бизнес-вумен, День покупки новой зубной щетки и Хозяйственный день.

По православному календарю, 21 февраля отмечается день памяти пророка Захарии Серповидця, великомученика Феодора (Феодора) Стратилата.

В народе считали, что если ночью прогримело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Наши Предки также считали, чем холоднее последнее воскресенье февраля, тем теплее будет март.

Именины отмечают:

Савва

Захар

Федор

Степан

Прохор

Макар

Никифор

Поликарп

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 21 февраля, в Украине днем +2...+6 градусов, ночью -2...+1 градус. На Западе и Востоке мокрый снег с дождем. Ветер 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 21 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 4,54 коп. и составляет 24,4777 UAH/USD. Курс гривны к евро на 21 февраля установлен на уровне 26,4249 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп здоровья на сегодня для всех знаков зодиака.