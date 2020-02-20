Мыть руки и проветривать помещение. Медики рассказали, как не заболеть гриппом

С начала эпидемиологического сезона было зарегистрировано 40 лабораторно подтвержденных летальных случаев от осложнений гриппа. Пока ВОЗ рассказали, как защитить себя от коронавируса, в Центре общественного здоровья Украины рассказали, как не заболеть гриппом.

В сообщении говорится, что с 1 октября от гриппа вакцинировались 237 120 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.

В течение 7-й недели ОРВИ заболело 245 055 человек, из них 61% — дети до 17 лет.

Во время прошлого эпидсезона гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев. Зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаях вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

Врачи напомнили, что у больных гриппом высок риск получить осложнения. Самое распространенное из них — это пневмония, которая может за 4-5 дней привести к летальному исходу.

Специалисты рекомендуют при первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °С и более, кашель, в отдельных случаях — рвота и диарея) сразу обратиться к семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Киеве увеличилось на 26,1% до 9 176 человек в период с 27 января по 2 февраля.

До этого медики дали советы, как не перепутать симптомы гриппа и ОРВИ.