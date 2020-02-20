Украинский борт не забрал гражданку Казахстана из Уханя из-за температуры

В Минздраве Казахстана заявляют, что китайские власти не пустили гражданку Казахстана на украинский самолет для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на главу Минздрава Казахстана Елжана Биртанова

"Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространению инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там".

По его словам, украинский борт доставил в Алматы только одну гражданку Казахстана.

Биртанов заявил, что женщину, которая осталась в Китае, поместят под наблюдение врачей, а Казахстан будет следить за этой ситуацией. Пока что у них нет информации, заболела она или нет. Также сообщается, что казашку поместили ее под карантин с подозрением на коронавирусную инфекцию.

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Ухань не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний, говорится в сообщении МОЗ.

Также стало известно, как выглядит санаторий, куда собираются доставить людей из Уханя.