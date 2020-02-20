подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украинский борт не забрал гражданку Казахстана из Уханя из-за температуры
20 февраля 2020, четверг, 11:41 45
Политика 2020-02-20T11:41:26+02:00
Українські Новини
Украинский борт не забрал гражданку Казахстана из Уханя из-за температуры

Украинский борт не забрал гражданку Казахстана из Уханя из-за температуры

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Казахстан, эвакуация украинцев из Уханя
Самолет. Фото: Информатор
Самолет. Фото: Информатор

В Минздраве Казахстана заявляют, что китайские власти не пустили гражданку Казахстана на украинский самолет для эвакуации из Уханя из-за высокой температуры. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на главу Минздрава Казахстана Елжана Биртанова

"Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространению инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там".

По его словам, украинский борт доставил в Алматы только одну гражданку Казахстана. 

Биртанов заявил, что женщину, которая осталась в Китае, поместят под наблюдение врачей, а Казахстан будет следить за этой ситуацией. Пока что у них нет информации, заболела она или нет. Также сообщается, что казашку поместили ее под карантин с подозрением на коронавирусную инфекцию.

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из Ухань не обнаружено никаких симптомов острых респираторных заболеваний, говорится в сообщении МОЗ.

Также стало известно, как выглядит санаторий, куда собираются доставить людей из Уханя.

Больше новостей о: Коронавирус Коронавирус в Китае Казахстан эвакуация украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы
Все мы - люди: Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя
Новости
Переговоры ничем не закончились: полиция ведет переговоры с протестующими в Новых Санжарах 11:57
Самолет из Уханя. Фото: flightradar24.com
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы 11:56 Обновляется
Украинский борт не забрал гражданку Казахстана из Уханя из-за температуры 11:41
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядит санаторий, в который должны доставить граждан 11:29
Самолет с украинцами вылетел в Харьков 11:22
больше новостей
Самолет из Уханя. Фото: flightradar24.com
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы 11:56 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Самолет из Уханя. Фото: flightradar24.com
Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове: подготовлена спецтехника и автобусы 11:56 Обновляется
больше новостей
Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok