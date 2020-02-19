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19 февраля 2020, среда, 20:37 24
Силовые структуры 2020-02-19T20:44:05+02:00
Українські Новини
Загороднюк рассказал, сколько российских военных воюют на Донбассе

Загороднюк рассказал, сколько российских военных воюют на Донбассе

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Боевики, Российские военные
Война на Донбассе. Боевики. Фото: vchasnoua
Война на Донбассе. Боевики. Фото: vchasnoua

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что на Донбассе находятся 25 тыс. российских военнослужащих.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Это изменяемая ситуация. Она изменяется. Мы видим, что более чем 25 тысяч точно", - сказал Загороднюк на вопрос журналиста о количестве российских войск на Донбассе.

Министр отметил, что позиции украинских военных не нуждаются в усилении и  ситуация контролируемая.

Как сообщали Українські Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 украинский военнослужащий ранен.

В среду Загороднюк заявил о сохранении контроля над украинскими позициями на линии разграничения на Донбассе.

Тем временем Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту обстрелов позиции подразделений Объединенных сил во вторник, 18 февраля. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

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