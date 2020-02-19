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19 февраля 2020, среда, 19:50 9
Экономика 2020-02-19T19:51:55+02:00
Українські Новини
В марте "Нефтегаз" может остановить поставку газа "ДТЭК Востокэнерго" и еще 51 компании из-за долгов

В марте "Нефтегаз" может остановить поставку газа "ДТЭК Востокэнерго" и еще 51 компании из-за долгов

Таня Войтюк
Нефтегаз, ДТЭК Востокэнерго, Теплоснабжение, Газ
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" может остановить с 1 марта поставку природного газа энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго" и 51 теплоснабжающей компании из-за долгов за поставленный ранее газ.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

Сообщается, что по состоянию на 19 февраля 52 поставщика тепла не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренным положением о наложении специальных обязательств (ПСО).

Согласно списку должников, крупнейшим является "ДТЭК Востокэнерго" с задолженностью в размере 550,7 млн гривен.

"По оперативным данным на 19 февраля для выполнения такими предприятиями требований по расчетам необходимо в срок до 25 февраля включительно выплатить в пользу "Нефтегаза" более 392,8 млн гривен", - сообщает НАК.

Также в компании отметили, что при неуплате минимального платежа до 25 февраля включительно таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" оценивает захваченные Россией в Крыму активы в $8 млрд.

Тем временем "Нефтегаз Украины" увеличил на январь 2020 года цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 28,6%, или на 1 223 гривен/тыс. куб. м, до 5 500 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

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