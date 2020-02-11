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11 февраля 2020, вторник, 15:22 927
Внешняя политика 2020-02-11T15:24:41+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" оценивает захваченные Россией в Крыму активы в $8 млрд

"Нефтегаз" оценивает захваченные Россией в Крыму активы в $8 млрд

Таня Войтюк
Нефтегаз, Активы, Крым, Юрий Витренко, Газпром
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" оценивает в около 8 млрд долларов захваченные Россией в Крыму активы.

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он сообщил, что на этой неделе "Нефтегаз" завершит подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против России относительно активов в Крыму.

При этом Витренко отметил, что в арбитраже по крымским активам "Нефтегаз" судится с Россией, а не с "Газпромом", поэтому указанный арбитраж не попадает под действие соглашения о взаимном урегулировании претензий с "Газпромом".

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз Украины" предоставил оценку убытков от захвата Россией активов группы в Крыму Трибуналу при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, которая составила 5,2 млрд долларов.

В октябре 2016 года "Нефтегаз" и 6 ее дочерних компаний - "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргаздобыча", "Укртранснефть" и "Газ Украины" - инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные незаконным захватом активов группы в Крыму.

Убытки группы "Нефтегаз" в результате оккупации Крыма оцениваются в около 5 млрд долларов (без процентов).

Напомним, "Нефтегаз" потратит €4 млн на защиту своих интересов в Лондонском арбитраже по иску "Укрнефти".

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