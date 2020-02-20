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20 февраля 2020, четверг, 06:15 288
Недвижимость 2020-02-20T06:15:01+02:00
Українські Новини
Люди, которые не могут купить или арендовать квартиру, получат доступное соцжилье, - Соколовская

Люди, которые не могут купить или арендовать квартиру, получат доступное соцжилье, - Соколовская

Ярина Вацяк
Юлия Соколовская, Квартиры, Жилье, соцжилье
Жилье. Фото: molsemja.ru
Жилье. Фото: molsemja.ru

Кабинет Министров сделал более доступным социальное жилье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства социальной политики и принял постановление, которое сделает социальное жилье более доступным", - говорится в нем.

По словам министра социальной политики Юлии Соколовской, лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, будут взяты на социальный квартирный учет и в дальнейшем смогут получить социальное жилье.

В сообщении отмечается, что основные изменения касаются граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины усредненной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума, а также внутренне перемещенных лиц, которые не имеют жилья или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии России.

До принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка.

Соколовская отметила, что это происходило из-за того, что среднемесячный совокупный доход граждан должен быть меньше величины усредненной стоимости аренды жилья в общежитии и прожиточного минимума, поэтому граждане при наличии дохода в размере минимальной зарплаты или минимального размера пенсии не могли быть взятыми на социальный квартирный учет.

В частности, постановление предусматривает изменение расчета размера платы за аренду жилья.

Так, размер арендной платы будет рассчитываться путем умножения минимального размера платы за аренду 1 кв. м общей площади квартиры или жилого дома на минимальную норму обеспечения жильем, а не 1 кв. м комнаты в общежитии на минимальную норму обеспечения жильем.

Как сообщали Українськi Новини, в отчете правительства за 2019 год отмечается, что Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семьям в 2020 году и 4,6 тыс. семьям — за период 2021-2024 годы.

До этого в "Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству" заяви, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.

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