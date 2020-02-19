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19 февраля 2020, среда, 16:42 63
Выборы 2020-02-19T16:43:05+02:00
Українські Новини
ЦИК утвердила форму бюллетеня на выборах депутата Рады в округе №179 Харьковской области

ЦИК утвердила форму бюллетеня на выборах депутата Рады в округе №179 Харьковской области

Валерия Драгомирова
ЦИК, Бюллетень, Выборы, Харьковская область, округ 179
ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта, зарегистрировав всего 40 кандидатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передают Українськi Новини.

"Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по промежуточным выборам народного депутата Украины 15 марта 2020 для голосования в одномандатном избирательном округе № 179", - сказано в нем.

Бюллетени будут песочного цвета, размером 80 на 20 см.

Текст будет напечатан с одной стороны на украинском языке.

При печати бюллетеней будет использована бумага с защитными волокнами, применены специальные водяные знаки и выполнены графические антисканерные элементы защитными красками, меняющими характеристики под воздействием ультрафиолета или под термовлиянием.

На данный момент кандидатами в депутаты зарегистрированы 40 лиц, однако до 2 марта включительно они имеют право отказаться от баллотирования и не быть включенными в бюллетень.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК должна установить результаты выборов в округе №179 Харьковской области до 30 марта включительно.

Выборы пройдут в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской областной государственной администрации.

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