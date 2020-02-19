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19 февраля 2020, среда, 16:26 41
Происшествия 2020-02-19T16:26:42+02:00
Українські Новини
В школе Киевской области распылили слезоточивый газ, 16 школьников госпитализированы

В школе Киевской области распылили слезоточивый газ, 16 школьников госпитализированы

Ольга Фандорина
Школа, Киевская область, Эвакуация, Слезоточивый газ
Школа, где распылили слезоточивый газ. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
Школа, где распылили слезоточивый газ. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В городе Сквира Киевской области сегодня, 19 февраля, неизвестный гражданин распылил слезоточивый газ в помещении школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что всех учащихся эвакуировали с места происшествия.

"Сегодня в г. Сквира неизвестный гражданин распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Впоследствии 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет, обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе подросток распылил в классе газовый балончик и его родителям придется платить штраф.

В Черноморске школьница распылила в школе перцовый газ, пострадали 4 ученика.

Ранее в Запорожье ученик распылил в школе газовый баллончик.

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