В школе Киевской области распылили слезоточивый газ, 16 школьников госпитализированы

В городе Сквира Киевской области сегодня, 19 февраля, неизвестный гражданин распылил слезоточивый газ в помещении школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook. Сообщается, что всех учащихся эвакуировали с места происшествия. "Сегодня в г. Сквира неизвестный гражданин распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения", - говорится в сообщении. Впоследствии 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет, обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали. Как сообщали Українські Новини, в Одессе подросток распылил в классе газовый балончик и его родителям придется платить штраф. В Черноморске школьница распылила в школе перцовый газ, пострадали 4 ученика. Ранее в Запорожье ученик распылил в школе газовый баллончик.