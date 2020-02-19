В школе Киевской области распылили слезоточивый газ, 16 школьников госпитализированы

В городе Сквира Киевской области сегодня, 19 февраля, неизвестный гражданин распылил слезоточивый газ в помещении школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что всех учащихся эвакуировали с места происшествия.

"Сегодня в г. Сквира неизвестный гражданин распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Впоследствии 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет, обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали.

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