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19 февраля 2020, среда, 15:47 42
Европа 2020-02-19T15:48:27+02:00
Українські Новини
Правительство Британии обнародовало новые иммиграционные правила

Правительство Британии обнародовало новые иммиграционные правила

Валерия Драгомирова
Евросоюз, Иммиграция, Иммиграционные правила, Великобритания
Великобритания. Фото: pixabay
Великобритания. Фото: pixabay

Великобритания вышла из Евросоюза 1 февраля, в свою очередь правительство страны обнародовало новые иммиграционные правила, которые должны вступить в силу после того, как страна окончательно перестанет быть частью Европейского союза к концу этого года. Об этом сообщает "BBC Россия".

Переходный период должен окончательно завершиться 31 декабря 2020 года.

Эти правила ощутимо осложнят возможности поиска и получения работы в Британии для обладателей европейских паспортов, в то же время облегчат эту задачу для всех остальных.

В правительстве говорят, что после Brexit приоритет будет отдаваться профессиональным качествам, а не стране происхождения соискателя визы. Все трудовые мигранты должны быть поставлены в равные условия, объясняют в правительстве.

В настоящее время граждане европейских стран могут свободно приезжать в Британию, чтобы жить и работать.

Неквалифицированные работники из-за рубежа в будущем не получат британских рабочих виз.

Правительство Бориса Джонсона призывает работодателей постепенно отходить от ставки на дешевый труд приезжих из континентальной Европы, а вместо этого инвестировать в сокращение текучки кадров и автоматизацию.

Планы консервативного правительства уже вызвали критику со стороны оппозиции и организаций, отстаивающих права граждан европейских стран.

Лейбористы утверждают, что насаждаемая консерваторами "недружественная атмосфера" затруднит привлечение иностранной рабочей силы.

Однако министр внутренних дел Прити Пател, рассказавшая в эфире Би-би-си о планах правительства после брексита, возразила на это, указав, что цель правительства - поощрить "лучших и наиболее способных" и сократить приток низкоквалифицированных кадров.

Она вновь подтвердила, что после окончания переходного периода подход к жителям ЕС и остального мира станет равным.


Как сообщали Українські Новини, ущерб Британии от Brexit уже составил $170 млрд.

Ранее Пристайко заявил, что Brexit изменений для Украины не принесет

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