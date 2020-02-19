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19 февраля 2020, среда, 15:30 68
Экономика 2020-02-19T15:31:07+02:00
Українські Новини
Торговлю необработанной древесиной перевели на электронные аукционы

Торговлю необработанной древесиной перевели на электронные аукционы

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, Кабмин, Торговля, Древесина
Лес, дрова, древесина. Фото: ГПУ
Лес, дрова, древесина. Фото: ГПУ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что на данный момент торговля всей необработанной древесиной переведена на электронные аукционы.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Алексей Гончарук добавил, что в начале февраля торговлю всей необработанной древесиной перевели на электронные аукционы: "А это - прозрачное ценообразование и выведение на рынок древесины из тени", - сказано в нем.

Кроме того, правительство запускает централизованный учет древесины.

Также отмечается, что были уволены самые "одиозные" лесоводы Закарпатья и Харьковской области.

Напоминается, что осенью 2019 года Кабмин запустил онлайн-реестр заготовки древесины и электронную карту рубок.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Гончарук ожидал старта пилотного проекта электронных аукционов по продаже древесины с апреля 2020 года.

В 2019 Государственное агентство лесных ресурсов подписало меморандум с государственным предприятием "ProZorro.Продажи" о реализации необработанной древесины.

Также сообщалось, что Рада изменила ставки земельного налога и арендной платы за заготовку древесины лесных пород.

И о том, что экспортированную в Европу под видом дров украинскую древесину используют не по назначению.

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