Торговлю необработанной древесиной перевели на электронные аукционы

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что на данный момент торговля всей необработанной древесиной переведена на электронные аукционы. Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини. "Алексей Гончарук добавил, что в начале февраля торговлю всей необработанной древесиной перевели на электронные аукционы: "А это - прозрачное ценообразование и выведение на рынок древесины из тени", - сказано в нем. Кроме того, правительство запускает централизованный учет древесины. Также отмечается, что были уволены самые "одиозные" лесоводы Закарпатья и Харьковской области. Напоминается, что осенью 2019 года Кабмин запустил онлайн-реестр заготовки древесины и электронную карту рубок. Как сообщали Українськi Новини, ранее Гончарук ожидал старта пилотного проекта электронных аукционов по продаже древесины с апреля 2020 года. В 2019 Государственное агентство лесных ресурсов подписало меморандум с государственным предприятием "ProZorro.Продажи" о реализации необработанной древесины. Также сообщалось, что Рада изменила ставки земельного налога и арендной платы за заготовку древесины лесных пород. И о том, что экспортированную в Европу под видом дров украинскую древесину используют не по назначению.