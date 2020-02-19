Государственная регуляторная служба считает недопустимым подписание Президентом закона с "маржой Холодова"

Государственная регуляторная служба считает принятый закон №1049 о едином счете для оплаты по налогам и сборам, противоречащим базовым международным принципам ценообразования и основным обязательствам Украины перед Всемирной торговой организацией и предлагает Президенту ветировать упомянутый закон.

Об этом говорится в официальном письме исполняющего обязанности председателя Государственной регуляторной службы Олега Мирошниченко, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Показательно, что критика закона касается именно п.2 раздела II Закона. Этот пункт предусматривает введение фиксированной маржи на оптовую (7%) и розничную (13%) продажу сигарет.

Хотя тема этого пункта совершенно не связана с темой законопроекта, он был внесен несколькими депутатами-членами Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в последний момент - накануне принятия закона в целом.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя председателя упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. По этому эпизоду в декабре 2019 Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Андрея Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

- Это положение должно быть исключено из текста закона, поскольку указанные изменения были внесены с нарушениями ст. 116 Регламента, - говорится в официальном письме Государственной регуляторной службы.

Кроме того, Государственная регуляторная служба заявляет, что "указанные изменения не согласовываются с требованиями статей 44 и 190 Хозяйственного кодекса Украины, а также со статьями 11 и 12 Закона Украины "О ценах и ценообразовании" - в частности, в части экономической самостоятельности предприятий, расширения применения свободных цен и создания экономических гарантий для производителей".

Также в ГРС ссылаются на закон Украины "О защите экономической конкуренции", согласно которому "запреты и ограничения самостоятельности предприятий по ценообразованию считаются антиконкурентными".

По прогнозам, которые приводит Государственная регуляторная служба в своем письме, введение в действие данного закона приведет к удорожанию цены пачки сигарет в среднем на 14 грн. и увеличения доли нелегального рынка табачных изделий с 8,4% до 20%, а также сокращение легального объема производства сигарет на 25%.

Это, в свою очередь, приведет не только к недополучению значительной части налоговых поступлений, но также к существенному сокращению рабочих мест.

- Государственная регуляторная служба считает необходимым рекомендовать Президенту Украины на основании ст. 106 Конституции Украины, применить право вето в отношении упомянутого закона с последующим его возвращением на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины - говорится в заключении официального письма Государственной регуляторной службы.

Напомним, на этой неделе Министерство финансов также призвало Президента Украины наложить вето на данный закон №1049.

"Сообщаем, что Министерство финансов пришло к выводу о целесообразности предложить Президенту Украины применить к указанному закону право вето и вернуть его в Верховную Раду Украины с предложением исключить из текста пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" (нормы, по регулированию ценообразования при реализации табачных изделий)».

Одна из основных ассоциаций иностранных инвесторов Украины - Европейская Бизнес Ассоциация - также обратилась к Президенту Украины с предложением наложить вето на данный закон.

- Мы были неприятно поражены тем, что важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам, - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.