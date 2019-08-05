Под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале

В Киевской области водитель такси приковал пассажира цепью и закрыл его в подвале собственного дома, потому что тот не смог рассчитаться.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

38-летний мужчина заказал такси из Киева в Сумы. Уже в дороге водитель попросил пассажира рассчитаться, но тот ответил, что не имеет налички. Тогда таксист подъехал к ближайшему отделению банка, где сумчанин должен был взять кредит. Ему отказали, потому что мужчина задолжал банку.

Таксист понял, что за поездку с ним не рассчитаются, и решил возвращаться в столицу. Там также пассажир не смог получить 7 тыс. грн, чтобы расплатиться за услуги.

Водитель отвез мужчину в свой гараж в Софиевской Борщаговке и приковал цепью. Пассажир нашел необходимые инструменты и через 7 часов смог выбраться. Сумчанин обратился к правоохранителям, которые задержали водителя такси.

Мужчине грозит до 5 лет за решеткой за незаконное лишение свободы или похищение человека.