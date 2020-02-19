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19 февраля 2020, среда, 12:52 16
Кабмин 2020-02-19T12:56:48+02:00
Українські Новини
Милованов предложил Кабмину объявить конкурс на должность предправления "Нефтегаза, - депутат

Милованов предложил Кабмину объявить конкурс на должность предправления "Нефтегаза, - депутат

Анна Рудык
Кабмин, Заседание Кабмина, Нефтегаз, Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на заседании Кабинета Министров 19 февраля предложил объявить конкурс на должность председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нефтегаза", так как контракт Коболева истекает 10 марта", - написал он.

Также Гончаренко сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что это вопрос политический и вносить его с голоса неправильно.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук его поддержал и вопрос в повестку не был включен.

Как сообщали Українські Новини, сегодня Кабмин намерен утвердить план реализации стратегии преодоления бедности на 2020.

Тем временем около двух тысяч человек требуют увольнения Сытника возле Кабмина.

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