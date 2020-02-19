Постпред Украины в ООН прочитал российскому постпреду стих "Хотят ли русские войны"

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица процитировал стихотворение поэта Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны", обращаясь к представителю страны-агрессору России Василию Небензи по поводу парада на 9 мая, который пройдет в Москве и показал фотографию убитого 18 февраля украинского военнослужащего Максима Хитайлова, обвинив Россию в участии в этом преступлении. Об этом сообщает Новости Украины.

Кислица также перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его услышали россияне, которым небезразлично будущее их страны.

"Я процитирую. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны". И знаете, что Василий Алексеевич, я тут подумал, что ответом на вопрос, хотят ли русские войны в условиях сегодняшней России станет парад 9 мая на Красной площади. Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники", - отметил Кислица.

"Хотят ли русские войны" - популярная советская песня. Автор музыки — Эдуард Колмановский, автор слов - Евгений Евтушенко. Впервые она была исполнена в 1961 году Марком Бернесом.

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