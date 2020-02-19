Итальянский миллиардер купил сеть "Люксоптика" в Ложкина

Итальянский бизнесмен Леонардо Дель Веккио опосредованно приобрел сеть магазинов "Люксоптика". Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, передают Українськi Новини. Согласно данным реестра, по состоянию на 19 февраля бизнесмен владеет "Люксоптикой" посредством компании "Интернешнл Оптикал Хаус Холдинг" (Нидерланды). Первый магазин "Люксоптики" открылся в 1994 году в Харькове. По состоянию на текущий момент сеть состоит из 178 магазинов. Ранее "Люксоптика" принадлежала экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину и бизнесмену Олегу Калашникову. Дель Веккио является основателем компании по изготовлению очков Luxottica (Милан, Италия). В 1999 году он приобрел американский бренд очков Ray-Ban. Собственный капитал Дель Веккио оценивается в более 20 млрд долларов. Как сообщали Українськi Новини, до мая 2017 года Ложкин был внештатным советником Президента Порошенко. До августа 2016 года бизнесмен занимал должность главы Администрации Президента.