Итальянский миллиардер купил сеть "Люксоптика" в Ложкина

Итальянский бизнесмен Леонардо Дель Веккио опосредованно приобрел сеть магазинов "Люксоптика".

Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно данным реестра, по состоянию на 19 февраля бизнесмен владеет "Люксоптикой" посредством компании "Интернешнл Оптикал Хаус Холдинг" (Нидерланды).

Первый магазин "Люксоптики" открылся в 1994 году в Харькове.

По состоянию на текущий момент сеть состоит из 178 магазинов.

Ранее "Люксоптика" принадлежала экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину и бизнесмену Олегу Калашникову.

Дель Веккио является основателем компании по изготовлению очков Luxottica (Милан, Италия).

В 1999 году он приобрел американский бренд очков Ray-Ban.

Собственный капитал Дель Веккио оценивается в более 20 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, до мая 2017 года Ложкин был внештатным советником Президента Порошенко.

До августа 2016 года бизнесмен занимал должность главы Администрации Президента.