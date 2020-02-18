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18 февраля 2020, вторник, 19:45 16
Политика 2020-02-18T20:01:15+02:00
Українські Новини
Adidas представил футбольный мяч финала Лиги Чемпионов

Adidas представил футбольный мяч финала Лиги Чемпионов

Кира Молчанова
Футбол, УЕФА, Лига Чемпионов, Мяч
Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefa
Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefa

Компания Adidas презентовала новый официальный мяч, которым сыграют финал Лиги чемпионов 30 мая в Стамбуле (Турция).

Об этом сообщает сайт УЕФА.Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefaМяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefa

На мяче изображена нарисованная от руки карта Стамбула. Мяч выполнен в пурпурных тонах, на фоте которых нарисованы белые звезды. По задумке авторов, красная цветовая гамма должна означать богатство культурного наследия Стамбула. Также пурпурный цвет напоминает закат солнца над Босфором.

Технологии, при помощи которых изготовлен мяч, используются во всех мячах Adidas для Лиги чемпионов. Как обещают создатели, текстура внешнего покрытия мяча обеспечивает надежное сцепление и контроль.

Мяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefaМяч финала Лиги чемпионов. Фото: uefa

Как сообщали Українські Новини, УЕФА отстранила английский футбольный "Манчестер Сити", от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.

За участие в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" получил больше 50 миллионов евро.

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