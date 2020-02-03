Зеленский поручил СБУ проверить деятельность "школ" турецкого проповедника Гюлена

Президент Владимир Зеленский поручил руководству Службы безопасности Украины проверить деятельность "школ", связанных с оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в причастности к терроризму и попытке переворота в 2016 году.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передают Українські Новини.

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией... Сегодня я получил очень подробные факты от Президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - сказал Зеленский.

Он не уточнил, какое решение должна принять СБУ.

По данным СМИ, Турция связывает учителей этих "школ" с Гюленом, которого считает ответственным за попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года.

В 2018 году Турция требовала от Украины экстрадиции пятерых турецких учителей, якобы связанных с движением Гюлена.

Гюлен – 78-летний турецкий богослов и проповедник, живет в США, где ему предоставлено убежище.

Ранее Гюлен был союзником Президента Турции Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти.

Позже движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией, а Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

Как сообщали Українськi Новини, Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения удерживаемых в России и оккупированном Крыму политзаключенных.