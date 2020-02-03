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03 февраля 2020, понедельник, 20:49 466
Силовые структуры 2020-02-03T20:50:27+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил СБУ проверить деятельность "школ" турецкого проповедника Гюлена

Зеленский поручил СБУ проверить деятельность "школ" турецкого проповедника Гюлена

Валерия Драгомирова
Зеленский Владимир, Реджеп Тайип Эрдоган, СБУ, Школы Гюлена
Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис Президента
Зеленский и Эрдоган. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил руководству Службы безопасности Украины проверить деятельность "школ", связанных с оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в причастности к терроризму и попытке переворота в 2016 году.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передают Українські Новини.

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией... Сегодня я получил очень подробные факты от Президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - сказал Зеленский.

Он не уточнил, какое решение должна принять СБУ.

По данным СМИ, Турция связывает учителей этих "школ" с Гюленом, которого считает ответственным за попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года.

В 2018 году Турция требовала от Украины экстрадиции пятерых турецких учителей, якобы связанных с движением Гюлена.

Гюлен – 78-летний турецкий богослов и проповедник, живет в США, где ему предоставлено убежище.

Ранее Гюлен был союзником Президента Турции Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти.

Позже движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией, а Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

Как сообщали Українськi Новини, Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения удерживаемых в России и оккупированном Крыму политзаключенных.

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