Отмена адвокатской монополии обострит проблему защиты прав граждан, - эксперт Ходаковская

Доктор экономических наук Ольга Ходаковская усматривает связь между законопроектами о рынке земли и отмене адвокатской монополии и считает, что в случае их принятия права граждан будут ущемлены.

Об этом он сказала Українським Новинам.

"К большому сожалению, граждане Украины, учитывая их финансовые возможности, не могут стать полноценными покупателями земли. А условия для этого не создаются. Конечно же, это является нарушением прав граждан Украины. При этом, лоббируются интересы крупного иностранного капитала. Выходит так, что для иностранных инвесторов мы готовы создавать условия, а интересами и нуждами украинского товаропроизводителя, украинского гражданина можем и пожертвовать", - отметила эксперт.

Она добавила, что законопроект о рынке земли содержит ряд проблемных и рисковых норм, затрагивающих права граждан.

"Если будут возникать какие-то спорные моменты, которые разрешаются в судебном порядке, а адвокат не сможет отстаивать и защищать интересы гражданина Украины, то это еще больше обострит проблему", - сказала она.

Ходаковская подчеркнула, что в данном контексте власть сама себя перехитрила, играя в нарушение законов и устраивая "базарные торги".

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") не уверен, что Верховная Рада примет законопроект об отмене адвокатской монополии в судах.