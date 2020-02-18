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18 февраля 2020, вторник, 17:26 21
Судебная власть 2020-02-18T17:29:09+02:00
Українські Новини
Отмена адвокатской монополии обострит проблему защиты прав граждан, - эксперт Ходаковская

Отмена адвокатской монополии обострит проблему защиты прав граждан, - эксперт Ходаковская

Жора Шокин
Адвокатура, Отмена адвокатской монополии, Эксперт, Верховная Рада, изменения в Конституцию
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Доктор экономических наук Ольга Ходаковская усматривает связь между законопроектами о рынке земли и отмене адвокатской монополии и считает, что в случае их принятия права граждан будут ущемлены.

Об этом он сказала Українським Новинам.

"К большому сожалению, граждане Украины, учитывая их финансовые возможности, не могут стать полноценными покупателями земли. А условия для этого не создаются. Конечно же, это является нарушением прав граждан Украины. При этом, лоббируются интересы крупного иностранного капитала. Выходит так, что для иностранных инвесторов мы готовы создавать условия, а интересами и нуждами украинского товаропроизводителя, украинского гражданина можем и пожертвовать", - отметила эксперт.

Она добавила, что законопроект о рынке земли содержит ряд проблемных и рисковых норм, затрагивающих права граждан.

"Если будут возникать какие-то спорные моменты, которые разрешаются в судебном порядке, а адвокат не сможет отстаивать и защищать интересы гражданина Украины, то это еще больше обострит проблему", - сказала она.

Ходаковская подчеркнула, что в данном контексте власть сама себя перехитрила, играя в нарушение законов и устраивая "базарные торги".

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") не уверен, что Верховная Рада примет законопроект об отмене адвокатской монополии в судах.

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