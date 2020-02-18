Нардеп Гончаренко не уверен, что законопроект об отмене адвокатской монополии будет проголосован

Народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") не уверен, что Верховная Рада примет законопроект об отмене адвокатской монополии в судах.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Шансы на принятие есть и голоса могут найти. Но для этого нужно, чтобы депутаты проголосовали", - сказал он.

При этом, по его словам, пока не будет рассмотрен законопроект о рынке земли, этот законопроект не будет рассматриваться.

"Пока не будет принят законопроект о "рынке земли", никакой другой законопроект рассмотрен не будет. Это все вопрос нескольких месяцев", - заверил нардеп.

Как сообщали Українські Новини, вице-президент НААУ Валентин Гвоздий уверен, что отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.