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18 февраля 2020, вторник, 15:25 59
Верховная Рада и партии 2020-02-18T15:29:36+02:00
Українські Новини
Нардеп Гончаренко не уверен, что законопроект об отмене адвокатской монополии будет проголосован

Нардеп Гончаренко не уверен, что законопроект об отмене адвокатской монополии будет проголосован

Жора Шокин
Гончаренко, Адвокатская монополия, Верховная Рада, изменения в Конституцию
Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко.

Народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") не уверен, что Верховная Рада примет законопроект об отмене адвокатской монополии в судах.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Шансы на принятие есть и голоса могут найти. Но для этого нужно, чтобы депутаты проголосовали", - сказал он.

При этом, по его словам, пока не будет рассмотрен законопроект о рынке земли, этот законопроект не будет рассматриваться.

"Пока не будет принят законопроект о "рынке земли", никакой другой законопроект рассмотрен не будет. Это все вопрос нескольких месяцев", - заверил нардеп.

Как сообщали Українські Новини, вице-президент НААУ Валентин Гвоздий уверен, что отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.

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