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18 февраля 2020, вторник, 10:29 116
Верховная Рада и партии 2020-02-18T10:29:02+02:00
Українські Новини
Долги за услуги ЖКХ превысили 63 млрд гривен, - Левочкин

Долги за услуги ЖКХ превысили 63 млрд гривен, - Левочкин

Татьяна Зотова
Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Сергей Левочкин, Верховная Рада Украины, Тарифы
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Высокие тарифы на газ и отопление вынуждают украинцев наращивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин, комментируя итоговые данные Госстата за 2019 год, информирует персональній портал политика.

"Только за 2019 год долги наших граждан за отопление и горячую воду выросли на 21%. Это доказывает, что система субсидий, которую сохраняет нынешнее правительство, неэффективна. Спасти ЖКХ от коллапса только субсидиями невозможно, единственный выход – снижение тарифов", – заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что из 63,7 млрд гривен задолженности львиную долю – 48,3 млрд – составляет неоплата счетов за газ, отопление и горячую воду.

"Рекламируемое снижение тарифов на газ и отопление большинство граждан не заметили. Оппозиционная платформа – За життя внесла законопроекты, принятие которых позволит снизить цены на газ украинской добычи, а также предложила прямые поставки от "Газпрома", – только таким способом можно существенно уменьшить суммы в платёжках украинцев. Если бы нас услышали, то сегодня долги украинцев были бы намного ниже. Поэтому мы настаиваем на принятии наших предложений и будем добиваться их реализации", – подытожил народный депутат.

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