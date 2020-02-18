Долги за услуги ЖКХ превысили 63 млрд гривен, - Левочкин

Высокие тарифы на газ и отопление вынуждают украинцев наращивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин, комментируя итоговые данные Госстата за 2019 год, информирует персональній портал политика.

"Только за 2019 год долги наших граждан за отопление и горячую воду выросли на 21%. Это доказывает, что система субсидий, которую сохраняет нынешнее правительство, неэффективна. Спасти ЖКХ от коллапса только субсидиями невозможно, единственный выход – снижение тарифов", – заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что из 63,7 млрд гривен задолженности львиную долю – 48,3 млрд – составляет неоплата счетов за газ, отопление и горячую воду.

"Рекламируемое снижение тарифов на газ и отопление большинство граждан не заметили. Оппозиционная платформа – За життя внесла законопроекты, принятие которых позволит снизить цены на газ украинской добычи, а также предложила прямые поставки от "Газпрома", – только таким способом можно существенно уменьшить суммы в платёжках украинцев. Если бы нас услышали, то сегодня долги украинцев были бы намного ниже. Поэтому мы настаиваем на принятии наших предложений и будем добиваться их реализации", – подытожил народный депутат.