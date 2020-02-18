Эскалаторы на "Майдане Незалежности" закрыли на год на ремонт

В центре Киева 18 февраля, во вторник начались ремонтные работы эскалаторов на станции метро "Майдан Незалежности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Отмечается, что ремонт продлится до февраля 2021 года. В КП "Киевский метрополитен" предупредили, что в часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

"В столичном метрополитене просят извинения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ", - написали в сообщении.

Также в ведомстве напомнили о продолжении капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Золотые ворота".

Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в метро Киева в марте появится связь 4G.

Кроме того, с апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом.