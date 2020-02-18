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18 февраля 2020, вторник, 09:22 75
Общество 2020-02-18T09:32:27+02:00
Українські Новини
Эскалаторы на "Майдане Незалежности" закрыли на год на ремонт

Эскалаторы на "Майдане Незалежности" закрыли на год на ремонт

Елизавета Кесельман
Киев, КГГА, Ремонт эскалаторов, Ремонт станции метро, Майдан Незалежности
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В центре Киева 18 февраля, во вторник начались ремонтные работы эскалаторов на станции метро "Майдан Незалежности". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Отмечается, что ремонт продлится до февраля 2021 года. В КП "Киевский метрополитен" предупредили, что в часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

"В столичном метрополитене просят извинения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ", - написали в сообщении.

Также в ведомстве напомнили о продолжении капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Золотые ворота".

Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалаторы наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в метро Киева в марте появится связь 4G.

Кроме того, с апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом.

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