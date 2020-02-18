Британия оштрафовала российский канал за несоблюдение принципа беспристрастности

Регулятор Британии оштрафовал компанию, которая является владельцем лицензии на телеканал "НТВ Мир Балтия", за нарушение принципа беспристрастности в новостном сюжете об отравлении Скрипалей на сумму 20 тысяч фунтов ( около 640 тысяч гривен). Об этом говорится в решении на сайте регулятора Ofcom и в отчетах, передает Радио Свобода.

В частности, сюжет снимался еще 2 апреля 2018 года, и касался отравления в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии скрипачей.

Прежде чем принять решение о штрафе, регулятор 11 февраля 2019, установил, что компания-владелец лицензии, передавая в эфир этот сюжет, в котором была широко представлена ​​позиция России, не подала достаточно широкого круга других важных взглядов и этот вопрос и тем не соблюдала принципа должной беспристрастности.

Компания Baltic Media Alliance Limited зарегистрирована в Великобритании и должен выполнять законные требования этой страны к средствам информации. В Ofcom также напомнили, что упомянутое нарушение стало для этой компании уже шестым с ноября 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал "Наш" на 105,6 тыс. гривен из-за высказываний Азарова в передаче "Гордон".

Кроме того, суд отменил штраф "Интеру" за концерт на день Победы.