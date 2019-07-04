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04 июля 2019, четверг, 14:51 195
Общество 2019-07-04T16:10:43+03:00
Українські Новини
Суд отменил штраф "Интеру" за концерт на день Победы

Суд отменил штраф "Интеру" за концерт на день Победы

Окружной административный суд Киева подтвердил отсутствие нарушений законодательства в трансляции концерта «Победа. Одна на всех» 9 мая 2018 г. 26 июня 2019 суд полностью удовлетворил иск телеканала "Интер" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. По результатам рассмотрения суд признал противоправными и отменил решение Нацсовета о результатах внеплановой выездной проверки канала и распоряжение об уплате телеканалом штрафа в размере 4 046 057,63 грн. Суд отметил, что применение санкций к телеканалу было неправомерным, решение об их применении было принято без соблюдения законной цели.

Таким образом, суд установил, что во время трансляции 9 мая 2018 праздничных концертов ко Дню Победы "Победа. Одна на всех" телеканал придерживался всех норм законодательства. После принятия в 2018 году Нацсоветом решения о признании нарушения и применения санкции в виде уплаты штрафа телеканал не согласился с таким решением и сразу заявил, что будет защищать свои интересы всеми законными способами.

ЧАО "Телеканал "Интер" неоднократно настаивал и настаивает, что в своей деятельности всегда руководствовался и руководствуется исключительно нормами украинского законодательства и интересами своих зрителей.

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