подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Готовятся к выписке: Пристайко рассказал об украинцах, заболевших коронавирусом на лайнере
18 февраля 2020, вторник, 08:16 98
Политика 2020-02-18T08:24:52+02:00
Українські Новини
Готовятся к выписке: Пристайко рассказал об украинцах, заболевших коронавирусом на лайнере

Готовятся к выписке: Пристайко рассказал об украинцах, заболевших коронавирусом на лайнере

Надежда Комендантова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Крузный лайнер, Заражение, Вадим Пристайко , Diamond Princess
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что оба гражданина Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и заболели коронавирусом 2019-nCoV, чувствуют себя хорошо.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Они не находятся физически на корабле, а лечатся в военном госпитале неподалеку. Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго, скорее всего, вообще выпишут завтра", - сказал он.

Всего на борту Diamond Princess, где выявили эпидемию коронавируса, находились 26 украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 2 места для содержания людей, эвакуированных из Уханя (Китай), но не называет их расположение.


Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса COVIN-2019 на территории Уханя (Китай).

Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

 

Больше новостей о: Коронавирус Эпидемия коронавируса Крузный лайнер Заражение Вадим Пристайко Diamond Princess

Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Ни...
Количество погибших от коронавируса в Китае превыс...
На втором круизном лайнере Westerdam в Камбодже на...
За последние сутки коронавирусом заразились две ты...
В Украину едет очередная миссия МВФ
Эвакуация граждан из Китая: самолет дезинфицируют, а все отходы с него сожгут
Новости
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник 10:15
Зеленский намерен упростить условия поступления для крымчан в украинские ВУЗы 10:15
Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра 10:03
Власти Запорожья сегодня открыли школы после карантина 09:52
Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь по уровню основных фондов, - Милованов 09:45
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
больше новостей
Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok