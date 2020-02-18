Готовятся к выписке: Пристайко рассказал об украинцах, заболевших коронавирусом на лайнере

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что оба гражданина Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и заболели коронавирусом 2019-nCoV, чувствуют себя хорошо.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Они не находятся физически на корабле, а лечатся в военном госпитале неподалеку. Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго, скорее всего, вообще выпишут завтра", - сказал он.

Всего на борту Diamond Princess, где выявили эпидемию коронавируса, находились 26 украинцев.