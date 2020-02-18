Готовятся к выписке: Пристайко рассказал об украинцах, заболевших коронавирусом на лайнере

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что оба гражданина Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и заболели коронавирусом 2019-nCoV, чувствуют себя хорошо. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини. "Они не находятся физически на корабле, а лечатся в военном госпитале неподалеку. Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго, скорее всего, вообще выпишут завтра", - сказал он. Всего на борту Diamond Princess, где выявили эпидемию коронавируса, находились 26 украинцев. Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения определило 2 места для содержания людей, эвакуированных из Уханя (Китай), но не называет их расположение.Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса COVIN-2019 на территории Уханя (Китай).Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.