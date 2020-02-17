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17 февраля 2020, понедельник, 19:12 47
Медицина 2020-02-17T19:12:10+02:00
Українські Новини
ЮНИСЕФ намерен поставить в Украину 1,2 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита

ЮНИСЕФ намерен поставить в Украину 1,2 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита

Валерия Драгомирова
ЮНИСЕФ, Вакцина, Корь, Паротит, Краснуха
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) намерен поставить в Украину около 1,2 млн доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2019 год, передают Українські Новини.

"Проведена работа по закупке вакцины против кори, краснухи и паротита - около 1,2 млн доз вакцин ЮНИСЕФ поставит в Украину в 2020 году по графикам, согласованным Минздравом, что позволит вакцинировать всех, кто нуждается в вакцинации, и тех, кто был вакцинирован в предыдущие годы", - сказано в нем.

Отмечается, что лаборатория Главного управления "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" обеспечена современными диагностическими препаратами для исследований образцов от больных лихорадкой Западного Нила, денге, Чикунгунья, Зика, Эбола, Крым-Конго геморрагической лихорадкой, а также клещевого энцефалита и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В рамках сотрудничества с международными агентствами в 2019 году был создан региональный и централизованный запасы сыворотки против дифтерии.
Напоминается, что впервые по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" в бюджет 2020 года включено 37,6 млн гривен на профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Как сообщали Українські Новини, первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.

Ранее Супрун развеяла три самых распространенных мифа о кори. 


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