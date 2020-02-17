ЮНИСЕФ намерен поставить в Украину 1,2 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) намерен поставить в Украину около 1,2 млн доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК).Об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2019 год, передают Українські Новини."Проведена работа по закупке вакцины против кори, краснухи и паротита - около 1,2 млн доз вакцин ЮНИСЕФ поставит в Украину в 2020 году по графикам, согласованным Минздравом, что позволит вакцинировать всех, кто нуждается в вакцинации, и тех, кто был вакцинирован в предыдущие годы", - сказано в нем.Отмечается, что лаборатория Главного управления "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" обеспечена современными диагностическими препаратами для исследований образцов от больных лихорадкой Западного Нила, денге, Чикунгунья, Зика, Эбола, Крым-Конго геморрагической лихорадкой, а также клещевого энцефалита и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.В рамках сотрудничества с международными агентствами в 2019 году был создан региональный и централизованный запасы сыворотки против дифтерии.Напоминается, что впервые по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" в бюджет 2020 года включено 37,6 млн гривен на профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ).Как сообщали Українські Новини, первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.Ранее Супрун развеяла три самых распространенных мифа о кори.