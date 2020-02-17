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17 февраля 2020, понедельник, 18:11 30
Выборы 2020-02-17T18:15:01+02:00
Українські Новини
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области

Валерия Драгомирова
ЦИК, Олег Диденко, Регистрация, Харьковская область, округ 179
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта, зарегистрировав всего 40 кандидатов.

Об этом на заседании сообщил председатель ЦИКа Олег Диденко, передают Українські Новини.

"Этим постановлением мы завершаем регистрацию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном окурге №179 на промежуточных выборах народного депутата 15 марта. Суммарно у нас зарегистрировано 40 кандидатов", - сказал он.

В понедельник ЦИК зарегистрировала 21 кандидата, среди которых бывшая глава Харьковской областной государственной администрации (2016-2019) Юлия Светличная (самовыдвижение) и экс-депутат Рады от "Объединения "Самопомощь" Виктория Пташник ("Европейская солидарность").

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатом-самовыдвиженцем однофамилицу Светличной.

"В послоеднее время в СМИ звучали обвинения ЦИК в злоупотреблении своими полномочиями в связи с регистрацией клона Светличной. Хотел бы обратить внимание, что ЦИК негативно относится к применению каких-либо технологий на выборах и мы подавали предложения к Избирательному кодексу. В данном конкретном случае есть вопрос - технология это или нет. Потому что ЦИК проверила кандидата и в данном случае не было смены имени, как это часто бывало ранее. В целом, мы призываем общественность и заинтересованные стороны искать пути, чтобы в законном порядке присекать любые злоупотребления на выборах. Это вопрос законодательного регулирования, а не полномочий ЦИК", - прокомментировал Диденко.

Среди ранее зарегистрирвоанных кандидатов от партии "Слуга народа" баллотируется Виктория Алексейчук - советник на общественных началах председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

До 2 марта включительно зарегистрированные кандидаты имеют право отказаться от баллотирования.

Таким образом, окончательный список кандидатов в депутаты по округу №179 станет известен 4 марта, когда ЦИК завершит отмену регистрации отказавшихся от баллотирования.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК должна установить результаты выборов в округе №179 Харьковской области до 30 марта включительно.

Выборы пройдут в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской областной государственной администрации.

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