В Раде отсутствует консенсус по закону об отмене адвокатской монополии, - Нимченко

Депутат Верховной рады ("Оппозиционна платформа - За жизнь") Василий Нимченко считает, что в парламенте нет единого мнения по закону об отмене адвокатской монополии в судах.

Об этом Нимченко сказал Українським Новинам.

"Я не провидец, чтобы предсказать - хватит ли депутатских голосов чтобы отменить адвокатскую монополию, но единого мнения по этому закону нет. Одни ее (монополию адвокатов) расценивают как платформу и источник получения вознаграждения за работу, другие - что это единственная возможность добиться исполнения законодательных процедур судом и обоснованных решений", - сказал нардеп.

При этом Нимченко отметил, что авторы законопроекта не провели анализ того, как законопроект будет работать на практике.

"У нас возникла проблема в этому году. Конкретно - может ли представлять Верховную Раду глава секретариата парламента? Это вопрос. И он возник на практике. На мой взгляд, это означает, что авторы законопроекта не все проанализировали - как отмена адвокатской монополии будет работать на практике", - подчеркнул Нимченко.

Он добавил, что пока что ОПЗЖ не определилась с голосованием за этот законопроект.

Как сообщали Українські Новини, бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что власть будет пытаться любой ценой провести изменения в Конституцию в части отмены обязательной профессиональной помощи адвокатов.