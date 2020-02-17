Под видом удешевления правовых услуг власть хочет лишить граждан возможности качественно защищать свои права в

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что власть будет пытаться любой ценой провести изменения в Конституцию в части отмены обязательной профессиональной помощи адвокатов. Об этом она сказала Українським Новинам.

"Попытки власти любой ценой провести изменения в Конституцию в части обязательной профессиональной помощи адвокатов будут! Я в этом убеждена. Потому что отмена адвокатской монополии - составляющая часть механизма нарушения прав человека в Украине, который сейчас пытаются внедрить "Слуги", - сказала она.

Она считает, что "по большому счету, все идет к тому, что под видом удешевления правовых услуг отменяются возможности для украинцев должным образом защищать свои права в судах Украины".

По ее мнению, это "связано прежде всего с законодательством о труде, о так называемом "рынке земли", о ряде ограничительных законов в сфере свободы слова и тому подобное".

Ставнийчук затруднилась ответить на вопрос, найдутся ли в Верховной Раде 300 голосов для отмены адвокатской монополии, но предполагает, что нужного количества голосов пока нет.

"Трудно сказать. Но мне кажется, что голосов явно не хватает", - добавила она.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель Председателя Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий заявил, что отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты.