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18 лютого 2020, вівторок, 05:30 4
Lifestyle 2020-02-18T06:45:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні роковини розстрілів на Майдані і боїв за Дебальцеве

Сьогодні роковини розстрілів на Майдані і боїв за Дебальцеве

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоди, Свята, іменини, Євромайдан, Дебальцево, 18 лютого, який сьогодні день
Майдан
Майдан

Сьогодні, 18 лютого 6-а річниця розстрілів на Майдані і 5-а річниця боїв за Дебальцеве.

18-20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності загинуло понад 100 громадян.

18 лютого - річниця розстрілів на Майдані 18 лютого - річниця розстрілів на Майдані

Вони були розстріляні під час запеклих протестів проти тодішнього президента Віктора Януковича. 18 лютого 2014 під час розстрілів на Майдані загинули 23 людини. Те, що починалося як мирна хода, переросло у криваве протистояння. Спочатку на активістів напали тітушки, потім зброю взяли силовики. 18-20 лютого 2014 році на Майдані в Києві сталася одна з найбільш трагічних подій в історії незалежності України.

Бої за Дебальцевський плацдарм - одне з найбільших зіткнень на Донбасі. Гостра фаза тривала майже місяць - з 25 січня по 18 лютого 2015 року і включала в себе як масовані артилерійські обстріли, так і перестрілки на малих відстанях зі стрілецької зброї і навіть танкові битви.

У світі цього дня відзначають День Незалежності Ісламської Республіки Гамбія, Національний день розпиття вин в США і Національний день героїв в Алжирі.

Також 18 лютого день батарейки.

За православним календарем, День вшанування пам'яті мучениці Агафії Панормської (Палермської).

У народі вірили, що якщо у цей день погода тепла - зима вже закінчилася. Якщо був мороз, значить, весна буде теплою і прийде рано, а літо буде засушливим. Якщо немає снігу – літо без дощів.

Іменини отмечают:

  • Антон
  • Макар
  • Михайло
  • Агата
  • Олександр
  • Василіса.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 18 лютого, в Україні вдень +5...+10 градусів, вночі -5...+5 градусів. На заході України дощ. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 18 лютого. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 18 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара підвищився на 0,14 коп. і становить 24,4456 UAH/USD. Курс гривні до євро на 18 лютого, встановлений на рівні 26,4954 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія.

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