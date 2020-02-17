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17 февраля 2020, понедельник, 13:03 19
Судебная власть 2020-02-17T13:03:10+02:00
Українські Новини
Суд отказался отменить арест экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен

Суд отказался отменить арест экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен

Елизавета Кесельман
Арест, Игорь Кирюшин, Арест Кирюшина, Укртранснефть
Экс-член набсовета
Экс-член набсовета "Укртранснефти" Игорь Кирюшин. Фото: Trust.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась отменить арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики, экс-члена наблюдательного совета оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснефть" Игоря Кирюшина с альтернативой залога в размере 6 млн гривен. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Апелляционную жалобу на решение суда подали адвокаты Кирюшина. Они просили отменить отменить меру пресечения Кирюшину в виде содержания под стражей и залога 6 млн гривен, который он уже внес.

Суд оставил апелляцию защиты без удовлетворения, а предыдущее решение в силе. Кирюшину запрещен выезд за границу и он обязан носить электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен. Он участвовал в продаже частным компаниям газа по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле газ перепродавался другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали его в свободное обращение.

Кирюшин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 6 млн гривен. 

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