Суд отказался отменить арест экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась отменить арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики, экс-члена наблюдательного совета оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснефть" Игоря Кирюшина с альтернативой залога в размере 6 млн гривен. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Апелляционную жалобу на решение суда подали адвокаты Кирюшина. Они просили отменить отменить меру пресечения Кирюшину в виде содержания под стражей и залога 6 млн гривен, который он уже внес.

Суд оставил апелляцию защиты без удовлетворения, а предыдущее решение в силе. Кирюшину запрещен выезд за границу и он обязан носить электронный браслет.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен. Он участвовал в продаже частным компаниям газа по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле газ перепродавался другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали его в свободное обращение.

Кирюшин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 6 млн гривен.