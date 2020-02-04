За экс-замминистра Кирюшина внесли 6 млн гривен залога, он вышел из СИЗО

Бывший заместитель министра топлива и энергетики, экс-член наблюдательного совета оператора нефтетранспортной системы Украины компании "Укртранснефть" Игорь Кирюшин вышел из СИЗО после внесения залога в размере 6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"За него внесен залог", - сказала она.

После внесения 6 млн гривен он покинул СИЗО.

Постолюк не уточнила, кто именно внес залог.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал экс-замминистра топлива и энергетики Кирюшина с залогом 6 млн гривен. Он участвовал в продаже частным компаниям газа по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле газ перепродавался другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали его в свободное обращение.

25 марта 2017 года правоохранители задержали Кирюшина на территории Грузии. Тогда грузинская Фемида приняла решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину. В августе 2016 года Генпрокуратура вызывала Кирюшина для участия в процессуальных действиях.