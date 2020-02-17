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17 февраля 2020, понедельник, 12:46 50
Экономика 2020-02-17T12:47:08+02:00
Українські Новини
"АвтоКрАЗ" отрицает обвинения в невыполнении оборонных госзаказов

"АвтоКрАЗ" отрицает обвинения в невыполнении оборонных госзаказов

Елена Литвин
КрАЗ, АвтоКрАЗ, Константин Жеваго, Госзаказ, Минобороны
КрАЗ-6322 (иллюстрация). Фото: ukraineindustrial.info
КрАЗ-6322 (иллюстрация). Фото: ukraineindustrial.info

Производитель большегрузных автомобилей холдинговая компания "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская область) отпровергает информацию о невыполнении предприятием государственных оборонных заказов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, председатель наблюдательного совета "АвтоКрАЗа" Зоя Шишкина отметила, что предприятие подвеглось необоснованным обвинениям в несвоевременном выполнении государственных оборонных заказов (ГОЗ) в 2018-2019 годах.

В частности, утверждение, что предприятие якобы несвоевременно выполнило пять заказов, не соответствует действительности, а также наносит ущерб деловой репутации "АвтоКрАЗа".

"В начале вооруженного конфликта на востоке страны возникла проблема с обеспечением военных формирований соответствующей техникой. В то время "КрАЗ" - единственный в Украине производитель военных автомобилей, удовлетворяя потребности военных, для различных силовых ведомств поставлял около 1 000 автомобилей в год. На предприятие поступало множество отзывов о надежности и мощности КрАЗов, о том, как они спасали жизни воинов, помогали выстоять, эффективно выполнять боевые задачи. Начиная с 2018 года, на "КрАЗе" появляются проблемы оплаты силовыми ведомствами поставленных автомобилей. В 2018 году Минобороны  из трех контрактов профинансировало только один. Даже учитывая тот факт, что фактическая стоимость автомобилей была уменьшена на 18% от договорной, предприятие получило от Министерства обороны лишь 50% средств", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, полностью контракты так и не были профинансированы, "АвтоКрАЗ" за собственные средства выполнил заказ и поставил автомобили по государственному оборонному заказу, ожидая деньги до сих пор.

"В 2019 году "КрАЗ" получил в рамках государственного оборонного заказа два мизерных заказа на 35 автомобилей. Действующим договором предусмотрено предварительное финансирование производства автомобилей в размере 80%. Но предприятие не получило ничего. Один из заказов "КрАЗ" вообще выполнил за собственные средства. В течение 2018-2019 годов военное ведомство обещало оплатить счета, исправить ситуацию с отсутствием финансирования. Но этого не произошло", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении отмечается, что в 2019 году предприятие "Богдан-Моторс" получило заказ на поставку 550 единиц военных автомобилей "МАЗ-Богдан" на сумму более 1,5 млрд гривен, из которых авансом в "Богдан-Моторс" поступило около 500 млн гривен.

"Для нас непонятна позиция Министерства обороны, которое должно улучшать обороноспособность страны и поддерживать украинского производителя, украинских поставщиков, десятки тысяч рабочих мест и отчисления от них в бюджеты всех уровней. Вместо этого в рамках государственного оборонного заказа Министерство обороны не заказывает автомобили на предприятии, которое более 50 лет специализируется на изготовлении военных автомобилей, а предпочитает белорусского производителя гражданских, а не военных автомобилей, что еще и на 80% состоят из комплектующих из России, которая является страной-агрессором для нашего государства", - добавила Шишкина.

Согласно сообщению, первые поставки автомобилей "МАЗ-Богдан" для нужд военных начались в 2016 году, при этом авансовые выплаты "Богдан-Моторс" получал от Министерства обороны в полном объеме и в срок.

Как сообщали Українськi Новини, ранее появилась информация о том, что завод "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" второй год подряд не смогли вовремя выполнить государственный оборонный заказ.

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