В Айзербаджане разогнали более ста активистов и задержали десятки оппозиционеров

В Айзербаджане в ходе массовых забастовок полиция задержала лидеров оппозиционных партий и более, чем 100 активистов, которые намеревались принять участие в акции протеста, несогласованной с властями, связанных с результатами недавних парламентских выборов, которые раскритиковали международные обозреватели. Об этом передает Радио.Свобода.

В частности, полиция задержала еще дома, прямо у дома или в партийном офисе лидеров партии "РЕАЛ" Ильґара Маммадова, партии "Мюсават" Арифа Хаджилы и движения "D 18" Руслана Иззатли. Всех трое потом выпустили, вывезя за пределы Баку.

Здание Центральной избирательной комиссии, где должна была состояться акция протеста, охраняли спецотряды полиции, которые задерживали всех, кто приходил на акцию, и сажали в автозаки.

По официальным результатам выборов, состоявшихся 9 февраля, правящая партия "Новый Азербайджан" получила 72 места из 125, почти все остальные места достались меньшим партиям и независимым кандидатам, лояльные к авторитарному президента Ильгама Алиева.

ОБСЕ и Совет Европы в своих предыдущих отчетах заявили о многочисленных нарушениях при подсчете голосов и о давлении на избирателей, кандидатов и наблюдателей.

58-летний Алиев, который руководит Азербайджаном почти 17 лет, взяв власть от своего отца, так же автократа Гейдара Алиева, назначил нынешние внеочередные парламентские выборы в декабре прошлого года среди массовых недовольств в стране из-за плохого состояния экономики.

Выборы в Азербайджане от времени восстановления независимости страны 1991 раз за разом признавались международными наблюдателями за такие, которые не соответствуют демократическим стандартам.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина депортировала в Азербайджан активиста Исаева.

Также в Париже из-за забастовок закрыли Эйфелеву башню.