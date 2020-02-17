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17 февраля 2020, понедельник, 10:39 20
Верховная Рада и партии 2020-02-17T10:39:02+02:00
Українські Новини
Приоритетами парламента должны быть мир и уменьшение тарифов, а не закон о земле, - Левочкин

Приоритетами парламента должны быть мир и уменьшение тарифов, а не закон о земле, - Левочкин

Ирина Дорофейчук
Сергей Левочкин, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Закон о земле, Верховная Рада Украины
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Наиболее актуальными для страны являются темы мира, экономического развития и уменьшения тарифов, а не вопрос срочной продажи земли. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин в парламенте, информирует персональный портал политика.

По его словам, предложенный властью земельный законопроект не отвечает интересам тех, кто, собственно, работает на земле. Уменьшается поддержка законопроекта и среди парламентариев.

"Монобольшинство, а особенно - депутаты-мажоритарщики, - сейчас испытывает давление со стороны избирателей. Ведь людей совершенно не устраивает реформа с непредсказуемыми последствиями для сельской местности", - отметил народный депутат.

"У абсолютного большинства тех, кто работает на земле, нет возможности выкупить землю. Украинская экономика, предприниматели находятся сейчас в дискриминированном состоянии по сравнению с потенциальными иностранными инвесторами, которые могут зайти под прикрытием украинских компаний или банков", - сказал он.

Поэтому Оппозиционная платформа - за життя категорически против принятия данного закона о земле.

"Мы считаем, что рассмотрение этого законопроекта вообще не отвечает интересам украинского общества, и время Верховной Рады нужно посвятить другим вопросам, в частности, уменьшению тарифов и улучшению экономической ситуации в Украине. И - что самое главное - рассмотрению законопроектов, необходимых для установления мира на Донбассе. Обещаний от власти звучит много, но пока прогресса в этом вопросе нет", - заявил политик.

Сергей Левочкин сообщил, что Оппозиционная платформа - За жизнь снова обратится к руководству государства с инициативой как можно скорее внести в зал Верховной Рады законопроекты, необходимые для установления мира в Украине.

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