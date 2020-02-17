підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
ONLINE
17.02.20 10:00 Пресс-конференция столичной команды Национального штаба защиты родной земли: "Нет продаже земли"

  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Сьогодні Міжнародний день спонтанного прояву доброти: що відзначають 17 лютого
17 лютого 2020, понеділок, 05:30 61
Lifestyle 2020-02-17T09:15:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні Міжнародний день спонтанного прояву доброти: що відзначають 17 лютого

Сьогодні Міжнародний день спонтанного прояву доброти: що відзначають 17 лютого

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоди, Свята, Міжнародний день спонтанного прояву доброти, іменини, 17 лютого, яке сьогодні свято, який сьогодні день
Кіт і собака. Фото: instagram/henrythecoloradodog
Кіт і собака. Фото: instagram/henrythecoloradodog

Сьогодні, 17 лютого, відзначається Міжнародний день спонтанного прояву доброти.

17 лютого відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти17 лютого відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти

Також з 2003 року у цей день почали відзначати Всесвітній День Людського Духу. В цей день, рівно о 15:00 за східним часом людям в усьому світі пропонується взяти 2 хвилини мовчання для медитації, щоб знайти істинний дух волі і миру, який живе в кожному з нас.

Неофіційно сьогодні можна відсвяткувати День скнари, День, коли хочеться всіх обійняти, День суворої подружжя, День дурних відмазок, а також День ранкової кави в ліжко

У США 17 лютого відзначають День президентів, а в Канаді День спадщини.

За православним календарем, у цей день вшановується пам'ять преподобного Миколи Студійського.

У народі вірили, що з сьогоднішнього дня починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали "вовчим сватом". Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому - стоять сильні морози, і йде сніг. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються - буде заметіль, а якщо випрямляються - на сприятливу погоду.

Іменини отмечают:

  • Олександр
  • Олексій
  • Андрій
  • Аркадій
  • Борис
  • Василь
  • Георгій
  • Дмитро
  • Єгор
  • Ібрагім
  • Іван
  • Іосиф
  • Кирило
  • Михайло
  • Микола 
  • Остап
  • Петро
  • Серафім
  • Сергій
  • Теодор
  • Федір
  • Юрій
  • Ян
  • Анна
  • Катарина.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 17 лютого, в Україні вдень +3...+14 градусів, вночі -8...+4 градус. По всій території України малохмарно, без опадів. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 17 лютого. Карта: УкргыдрометцентрПрогноз погоди на 17 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

Відповідно до курсу валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 3,25 коп. і становить 24,4470 UAH/USD. Курс гривні до євро на 11 лютого, встановлений на рівні 26,4944 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія.

Більше новин про: Курс валют Прогноз погоди Свята Міжнародний день спонтанного прояву доброти іменини 17 лютого яке сьогодні свято який сьогодні день

Долар впав, а євро обвалився: курс валют в обмінни...
Сніг і штормовий вітер: в Києві очікується погірше...
Григор'єв день і День мрій про відпустку: що відзн...
День бармена і думок: який сьогодні день в Україні...
Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
38 детективів НАБУ подали заявки на конкурс в САП 09:50
"Фармак" підтримає стартапи в рамках співпраці з акселераційним хабом стартапів Sector X 09:42
Колишній радник Порошенка Бірюков назвав українських військових виродками, - ЗМІ 09:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис 08:25
більше новин
Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ 12:29
Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський 20:46
Весь минулий рік Єрмак жив на дохід в 21 тисяч гривень на місяць, - декларація 11:35
Киян попереджають про погану видимість через туман 08:45
Автомобіль. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
У Львівській області у водоймі потонула машина з 4 молодими чоловіками 12:10
більше новин
Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в 2019 12:45
"Слуга народу" затвердила вищу раду партії з 8 осіб 13:30
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку 10:10
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok