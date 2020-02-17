Сьогодні Міжнародний день спонтанного прояву доброти: що відзначають 17 лютого

Сьогодні, 17 лютого, відзначається Міжнародний день спонтанного прояву доброти.

17 лютого відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти

Також з 2003 року у цей день почали відзначати Всесвітній День Людського Духу. В цей день, рівно о 15:00 за східним часом людям в усьому світі пропонується взяти 2 хвилини мовчання для медитації, щоб знайти істинний дух волі і миру, який живе в кожному з нас.

Неофіційно сьогодні можна відсвяткувати День скнари, День, коли хочеться всіх обійняти, День суворої подружжя, День дурних відмазок, а також День ранкової кави в ліжко

У США 17 лютого відзначають День президентів, а в Канаді День спадщини.

За православним календарем, у цей день вшановується пам'ять преподобного Миколи Студійського.

У народі вірили, що з сьогоднішнього дня починалися звірині (вовчі) весілля, тому святого Миколу Студійського називали "вовчим сватом". Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому - стоять сильні морози, і йде сніг. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються - буде заметіль, а якщо випрямляються - на сприятливу погоду.

Іменини отмечают:

Олександр

Олексій

Андрій

Аркадій

Борис

Василь

Георгій

Дмитро

Єгор

Ібрагім

Іван

Іосиф

Кирило

Михайло

Микола

Остап

Петро

Серафім

Сергій

Теодор

Федір

Юрій

Ян

Анна

Катарина.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 17 лютого, в Україні вдень +3...+14 градусів, вночі -8...+4 градус. По всій території України малохмарно, без опадів. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 17 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

Відповідно до курсу валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився на 3,25 коп. і становить 24,4470 UAH/USD. Курс гривні до євро на 11 лютого, встановлений на рівні 26,4944 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія.