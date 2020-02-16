Завтра в горах Карпат могут сойти лавины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о значительной лавинной опасности в горах в Ивано-Франковской области 17 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в понедельник вследствие оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная лавиноопасность (3 уровень).

Как сообщали Українськi Новини, на западе Украины переменная облачность, без осадков, на Закарпатье ночью и утром местами туман, ветер южно-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+5 градусов, днем +8…+15 градусов.

Ранее спасатели предупредили о лавинах в Карпатах из-за снегопадов и метелей.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.