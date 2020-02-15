Сретение Господне-2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 15 февраля, православные христиане отмечают один из 12 важнейших праздников в году - Сретение Господне, который символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Українські Новини собрали лучшие поздравления со Сретением Господним-2020 в стихах и прозе.

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Со Сретением Господним

Я вас поздравляю.

Мира в душах ваших светлых

В этот день желаю.

Снизойдет пускай сегодня

На вас Божия благодать,

Чтоб Его большую силу

Вы смогли бы увидать.

Пусть семья здоровой будет,

Каждый счастлив чтобы был,

Свое сердце для молитвы

В день возвышенный открыл.

***

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

***

Со Сретением Господним

Поздравляю от души.

Пусть поют над вами песни

Ангелы в ночной тиши.

Пусть счастливой жизнь лишь будет,

Мир живет пускай в сердцах,

Помогает пусть вам небо

Пусть во всех ваших делах.

Радости вам и достатка,

Понимания, добра,

Веры крепкой и терпения,

Кротости в душе, тепла.

***

Со Сретеньем Господним поздравляю!

Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,

Здоровья для души и тела искренне желаю,

Ничто пусть не тревожит, не болит.

Пускай мечты сбываются скорее,

Крепчает вера пусть твоя.

И жизнь становится светлее

И удаются все заботы и дела.

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

***

У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Крихітку Ісуса в цей день

Господу у храмі присвятили,

Щасливе свято в світі для людей

Самі небеса благословили!

Привітати зі Стрітенням тебе

Поспішаю від усієї душі, з теплом серцевим,

Щоб жити тобі радіючи і люблячи,

Щоб було твоє щастя нескінченним!

***

Зима з весною зустрічається,

Зима з весною б'ється,

Ще заметіль мете,

Але вже природа чекає,

І жадає пробудження

І життя відродження.

Весна вже в дорозі,

Не будемо ж сумувати!

***

Вітаю з величним святом - Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима - з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

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Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

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В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

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В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.



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