Сретение Господне-2020: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 15 февраля, православные христиане отмечают один из 12 важнейших праздников в году - Сретение Господне, который символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Українські Новини собрали лучшие поздравления со Сретением Господним-2020 в стихах и прозе. *** Со Сретением Господним Я вас поздравляю. Мира в душах ваших светлых В этот день желаю. Снизойдет пускай сегодня На вас Божия благодать, Чтоб Его большую силу Вы смогли бы увидать. Пусть семья здоровой будет, Каждый счастлив чтобы был, Свое сердце для молитвы В день возвышенный открыл. *** Нынче Сретенье Господне, Встреча с Господом сегодня Пусть подарит веры свет, Чтоб избавить вас от бед. Вы надежду берегите, Счастье верное храните, Верьте в Бога и людей До последних мира дней! *** Со Сретением Господним Поздравляю от души. Пусть поют над вами песни Ангелы в ночной тиши. Пусть счастливой жизнь лишь будет, Мир живет пускай в сердцах, Помогает пусть вам небо Пусть во всех ваших делах. Радости вам и достатка, Понимания, добра, Веры крепкой и терпения, Кротости в душе, тепла. *** Со Сретеньем Господним поздравляю! Пусть Бог от горя и беды тебя хранит, Здоровья для души и тела искренне желаю, Ничто пусть не тревожит, не болит. Пускай мечты сбываются скорее, Крепчает вера пусть твоя. И жизнь становится светлее И удаются все заботы и дела. *** В праздник Сретения Господня Я спешу поздравить вас И желаю, чтобы ангел Охранял вас каждый час. Пусть молитва прям от сердца Вознесется в небеса, Пусть любовь откроет дверцу Благодати, чудесам. *** У день побаченої днини – Єднання Бога і Людини. Хай будуть відчуття погодні, Огорнуть ласки нас Господні, Щоб нам вдалося зрозуміти Старі і нові заповіти... Хай Стрітенська свіча палає, Гріховність люду очищає! *** Крихітку Ісуса в цей день Господу у храмі присвятили, Щасливе свято в світі для людей Самі небеса благословили! Привітати зі Стрітенням тебе Поспішаю від усієї душі, з теплом серцевим, Щоб жити тобі радіючи і люблячи, Щоб було твоє щастя нескінченним! *** Зима з весною зустрічається, Зима з весною б'ється, Ще заметіль мете, Але вже природа чекає, І жадає пробудження І життя відродження. Весна вже в дорозі, Не будемо ж сумувати! *** Вітаю з величним святом - Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима - з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні! *** Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя в житті і великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе! *** В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед. *** В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле. *** Ранее Українські Новини рассказали о том, когда наступает великий пост, и как к нему подготовиться. Тем временем на Сретение Господне-2020 погода порадует украинцев.