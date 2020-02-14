Гитарист Queen устроил импровизированный концерт для спасенной из пожара коалы

Гитарист группы Queen Брайан Мэй посетил одну из ветеринарных клиник в Брисбене (Австралия), где медики спасают жизни животных, пострадавших во время пожаров. Во время этого посещения, он устроил импровизированный концерт в стенах ветклиники для коалы по кличке Медведь, которую спасли во время пожаров в Квинсленде. Видео с ней он выложил у себя на страничке в Instagram. На страничке гитариста есть немало кадров, на которых видно, что Брайан заботливо относится к коалам. Он также хочет привлечь внимание общественности к проблемам стихийных пожаров в Австралии. "Время посещения! Драгоценный момент с Медведем - очаровательной спасенной коалой - в больнице животных RSPCA, Вакол, Брисбен. Эти люди делают невероятную работу по уходу за выжившими после трагических пожаров в Квинсленде. Им нужна наша поддержка", - написал Брайан Мэй на своей страничке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Visiting time ! A precious moment with Bear - an adorable rescued Koala - in the RSPCA Animal Hospital, Wacol, Brisbane. These people are doing an incredible job of caring for the survivors of the tragic Queensland fires. They need our support. More soon. Video capture by Sharon Ashley. Bri Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 13 Фев 2020 в 7:06 PST На самом видео можно заметить с каким удивлением коала рассматривает гитару, сидя на плече у самого музыканта. Как сообщали Українські Новини, военные в Австралии в свободное время кормят спасенных коал. Также австралийский ресторан испек пиццу длинной с футбольное поле для того, чтобы собрать средства на борьбу с пожарами.