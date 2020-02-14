Гитарист Queen устроил импровизированный концерт для спасенной из пожара коалы

Гитарист группы Queen Брайан Мэй посетил одну из ветеринарных клиник в Брисбене (Австралия), где медики спасают жизни животных, пострадавших во время пожаров. Во время этого посещения, он устроил импровизированный концерт в стенах ветклиники для коалы по кличке Медведь, которую спасли во время пожаров в Квинсленде. Видео с ней он выложил у себя на страничке в Instagram.

На страничке гитариста есть немало кадров, на которых видно, что Брайан заботливо относится к коалам. Он также хочет привлечь внимание общественности к проблемам стихийных пожаров в Австралии.

"Время посещения! Драгоценный момент с Медведем - очаровательной спасенной коалой - в больнице животных RSPCA, Вакол, Брисбен. Эти люди делают невероятную работу по уходу за выжившими после трагических пожаров в Квинсленде. Им нужна наша поддержка", - написал Брайан Мэй на своей страничке.

На самом видео можно заметить с каким удивлением коала рассматривает гитару, сидя на плече у самого музыканта.

Как сообщали Українські Новини, военные в Австралии в свободное время кормят спасенных коал.

Также австралийский ресторан испек пиццу длинной с футбольное поле для того, чтобы собрать средства на борьбу с пожарами.