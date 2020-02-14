Молдаванин пытался доплыть до Молдовы на детском надувном бассейне

У мужчины были проблемы с документами/ Фото: dpsu.gov.ua

У мужчины были проблемы с документами/ Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Украины задержали гражданина Молдовы, пытавшегося переплыть Днестр на детском надувном бассейне. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 14 февраля.

У мужчины были проблемы с документами, потому он попытался незаконным способом вернуться с заработков.

"В полночь 14 февраля пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову в резиновом детском бассейне. Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах. Задержанный оказался 32-летним молдаванином. Мужчина из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом", - сказано в сообщении.

Пограничники уточняют, что путешествие могло бы закончиться трагически, поскольку погодные условия были неблагоприятными, течение стремительным, а глубина Днестра на соответствующем участке - 10 метров.

"За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности. После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда", - подытожили в ГПСУ.

Ранее пограничники по запаху нашли подземный спиртопровод из Молдовы.