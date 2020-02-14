Таисия Повалий презентовала новый клип в программе "Утро с Интером"

Певица Таисия Повалий выпустила клип на новую песню "Дай мені любов". Видеоработу народная артистка Украины презентовала 14 февраля в программе "Утро с Интером". Кроме того, певица рассказала о творческих планах и важных переменах в личной жизни. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

"Дай мені любов" – одна из композиций нового украиноязычного альбома Таисии Повалий "Ейфорія", который выйдет в свет 21 февраля. Съемки клипа на эту песню проходили в Киеве в ноябре прошлого года. В видео певица предстала в смелом образе. Артистка также призналась, что смена имиджа и музыкального стиля – настоящий риск для нее.

"На украинском я пела в разных стилях: это был и блюз, и джаз, и современная эстрада, и народные песни. Не было только песен в стиле дэнс. Мне нужно было найти что-то новое, и я нашла.", - рассказывает Таисия.

Продюсер и муж певицы Игорь Лихута признался в том, что к работе над новым альбомом подошли очень серьезно. Перемены в творчестве Таисии Повалий совпали с юбилеем артистки: в декабре прошлого года ей исполнилось 55 лет. Но самое важное событие, которое произошло в жизни певицы за последнее время, – это появление на свет внука Демьяна.

"Нет большего счастья, когда ты видишь, как растет и развивается твое продолжение. Все остальное отходит на второй план. Внук на меня похож, и даже характер у него мой", - поделилась эмоциями Таисия.

Муж Таисии Игорь поведал о том, из нее вышла очень хорошая бабушка, а также о том, что в доме у них выделена целая комната для внука. Кроме того, Таисия и Игорь рассказали, каково это – быть мужем и женой и при этом работать вместе.

"Мы все время на работе! С одной стороны, это удобно, потому что можно и ночью поговорить о работе. Но должна признаться, что муж-продюсер – это не очень комфортно. Потому что, как только я подвернула ногу, Игорь мне: "У тебя же съемки! Давай, разминай ногу!" Не дает мне болеть. Иногда он забывает, что я не только артистка, но и женщина", – говорит певица.

Несмотря на это, Таисия Повалий и Игорь Лихута уже 27 лет вместе. Они четко разделяют обязанности в паре: она – артистка, всегда на виду, а он не стремится к публичности и делает все, чтобы звезда его любимой жены сияла ярче.

Таисия Повалий также постоянная участница благотворительного аукциона "Интер – детям". В этот раз народная артистка Украины предложила новый звездный лот: картину художницы Анастасии Соловьевой. Его и лоты от других известных людей уже на сайте.

Эксклюзивное интервью Таисии Повалий в программе "Утро с Интером"

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