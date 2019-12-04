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04 декабря 2019, среда, 12:10 35
Жизнь 2019-12-04T14:15:05+02:00
Українські Новини
К 55-летию Таисии Повалий "Интер" покажет ее концерт и документальный фильм о ней

К 55-летию Таисии Повалий "Интер" покажет ее концерт и документальный фильм о ней

Таисия Повалий, Телеканал Интер
Таисия Повалий. Фото: Интер
Таисия Повалий. Фото: Интер

В субботу, 14 декабря, в 11:00 телеканал "Интер" покажет премьеру документального проекта "Таисия Повалий. Сегодня и навсегда", посвященного юбилею певицы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Отметим,что 10 декабря народной артистке Украины исполняется 55 лет.

Вместе с Таисией Повалий и ведущим Андреем Данилевичем телезрители отправятся в прогулку по прошлому певицы, по ее любимым местам в Киеве, с которыми связаны ее самые теплые воспоминания. Также в документальном проекте – эксклюзивное интервью Таисии Повалий. Кроме того, о певице расскажут ее родные, друзья и коллеги: Игорь Лихута, Константин и Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Николай Басков, Гарик Кричевский.

Таисия Повалий и Андрей Данилевич. Фото: ИнтерТаисия Повалий и Андрей Данилевич. Фото: Интер

Также 14 декабря в 22:00 "Интер" покажет сольный концерт Таисии Повалий "Сердце – дом для любви".

Народная артистка Украины, певица с уникальным тембром голоса Таисия Повалий порадует поклонников новыми песнями и споет свои лучшие хиты. Зрителей ждут яркие постановки, стильные декорации, неожиданные сюрпризы и импровизации от артистки.

Больше новостей о: Таисия Повалий Телеканал Интер

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