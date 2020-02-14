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14 февраля 2020, пятница, 20:46 12
Силовые структуры 2020-02-14T20:46:19+02:00
Українські Новини
Экс-директору департамента "Нефтегаза" сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

Экс-директору департамента "Нефтегаза" сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

Ольга Фандорина
Нефтегаз, злоупотребление властью, Убытки
ГБР ДБР Фото: ГБР
ГБР ДБР Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило бывшему директору одного из департаментов Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" о подозрении в злоупотреблении властью, повлекшем нанесение убытков государству в размере 284 млн гривен убытков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Следователи теруправления ГБР в Киеве сообщили экс-директору департамента "Нефтегаза" о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие установило, что в 2013 году руководство "Нафтегаза" заключило с одним из предприятий договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн гривен.

Зная, что предприятие не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.

Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн гривен убытков.

На данный момент решается вопрос о обращении в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова.

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