Экс-директору департамента "Нефтегаза" сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

Государственное бюро расследований сообщило бывшему директору одного из департаментов Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" о подозрении в злоупотреблении властью, повлекшем нанесение убытков государству в размере 284 млн гривен убытков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Следователи теруправления ГБР в Киеве сообщили экс-директору департамента "Нефтегаза" о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие установило, что в 2013 году руководство "Нафтегаза" заключило с одним из предприятий договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн гривен.

Зная, что предприятие не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а затем согласовал акты их выполнения.

Эти действия стали основанием для частичной оплаты услуг по договору, что нанесло государству 284 млн гривен убытков.

На данный момент решается вопрос о обращении в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова.