"Схемы" ответили на обвинения Офиса президента и заявили о давлении

Журналисты программы "Схемы" отреагировали на требование Офиса президента об опровержении информации о том, что Владимир Зеленский якобы встречался с главой Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане. Об этом сообщается сайте "Схем" в пятницу, 14 февраля.

Журналисты заявили, что в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась, а также, что Офис президента изначально скрывал поездку президента в Оман из-за чего у общественности осталось много вопросов.

"Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю", - говорится в заявлении.

"Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретному президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить", - заявили журналисты.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента намерен просить суд обязать программу "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") опровергнуть и извиниться за сюжет о визите.

Офис считает сюжет "Схем" откровенной манипуляцией общественным мнением, поскольку он основывается не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных источников.

Ранее Богдан признался в том, что поездка Владимира Зеленского в Оман не была официальной и осуществлялась за собственные средства.